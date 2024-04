Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (28) Ministério da Justiça renova a atuação da Força Nacional no Rio de Janeiro; Palmeiras elimina o Novorizontino e vai disputar a final do Paulistão contra o Santos

O Ministério da Justiça renovou por mais 30 dias a atuação da Força Nacional no Rio de Janeiro a pedido do governador do estado, Cláudio Castro. Esta foi a segunda extensão de prazo, a primeira foi em janeiro. Cerca de 300 agentes de nove estados estão atuando no Rio de Janeiro desde outubro do ano passado. Veja também: Palmeiras elimina o Novorizontino e vai disputar a final do Paulistão contra o Santos.