Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (15)

Veja na 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (15): Assassinato de lutador de MMA pode ter sido motivado por ciúmes. Ministério Público Federal denuncia policiais por morte de estudante no RJ. Polícia Federal faz operação no centro de São Paulo contra o tráfico internacional de drogas. Encontro em SP debate desafios da inclusão no mercado