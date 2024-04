Barroso suspende julgamento que pode mudar o entendimento sobre foro privilegiado

Alto contraste

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, pediu vista e suspendeu o julgamento que pode mudar o entendimento sobre o foro privilegiado de autoridades. O ministro tem até 90 dias para devolver o processo e retomar o julgamento no próprio plenário virtual. O placar está em cinco a zero a favor de ampliar a possibilidade de uma autoridade com foro ter o processo analisado pelo STF. Votaram o relator do caso, Gilmar Mendes, e os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.