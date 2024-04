Boate é fechada após estrangeira denunciar estupro coletivo no Rio de Janeiro A polícia fez uma perícia na boate e os agentes já têm pistas de um dos suspeitos do caso

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A boate onde uma estudante estrangeira denunciou ter sido vítima de um estupro coletivo foi interditada, no Rio de Janeiro. Uma segunda vítima procurou a polícia depois que o caso veio à tona e contou que sofreu abuso no mesmo local em novembro de 2023. A polícia fez uma perícia na boate e os agentes já têm pistas de um dos suspeitos do caso da jovem estrangeira. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas pelos investigadores e a boate ficará fechada até que as investigações sejam concluídas. O Corpo de Bombeiros identificou que o espaço funcionava de forma irregular.