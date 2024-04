Casal que chefiava facção do Pará é preso no Rio de Janeiro Eles estavam escondidos no Complexo do Alemão

Um casal que chefiava uma facção criminosa do Pará foi preso no Rio de Janeiro. Eles estavam escondidos em uma das comunidades do Complexo do Alemão. Segundo a polícia, o casal migrou para o Rio com o objetivo de aperfeiçoar as práticas criminosas e levar as novas técnicas para a quadrilha no estado de origem.