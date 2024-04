Caso Marielle: Alexandre de Moraes é sorteado relator do caso no STF Investigação chegou ao supremo porque um dos investigados tem foro privilegiado

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ministro Alexandre de Moraes foi sorteado relator do Caso Marielle no Supremo Tribunal federal. A investigação chegou nessa quinta-feira (14) ao STF porque um dos investigados tem foro privilegiado. Fontes do Jornal da Record afirmam que o citado por suposto envolvimento no caso é o deputado federal Chiquinho Brazão, do União Brasil-RJ. O parlamentar é irmão de Domingos Brazão, apontado em delação premiada como um dos mandantes do crime. Chiquinho Brazão não retornou os nossos contatos.