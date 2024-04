Caso Robinho: imprensa italiana repercute decisão do STJ sobre o ex-jogador Veículos destacaram que Robinho cumprirá a pena por estupro decidida pela Justiça italiana no Brasil

A imprensa italiana repercutiu a decisão do Superior Tribunal de Justiça de determinar que o ex-atleta Robinho, condenado por estupro coletivo na Itália, cumpra a pena no Brasil. O jornal Gazzetta dello Sport destacou que o ex-jogador do Milan vai cumprir nove anos de prisão pelo crime. O Corriere dello Sport também escreveu que Robinho vai pagar pelo crime de agressão sexual no Brasil.