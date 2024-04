Chefe do Hamas morre em operação dentro de hospital

Alto contraste

O exército de Israel fez uma nova operação em um dos maiores hospitais do território palestino. Autoridades afirmam que pelo menos 20 soldados do grupo terrorista foram mortos na ação. Entre eles, o chefe de segurança interna do Hamas. Dezenas de pessoas foram detidas para interrogatório. As forças de Israel acreditam que os hospitais de Gaza estão sendo usados como base para os terroristas. Na operação de hoje (18), foram encontradas armas, granadas e dinheiro.