China lança operação especial para combater tráfico de mulheres e crianças

A China lançou uma operação especial para combater o tráfico de mulheres e crianças. A ação do governo chinês se estende até o final deste ano. A pena para quem vende ou compra as vítimas do tráfico foram elevadas de cinco para 20 anos de prisão. O país vive uma crise demográfica acarretada pela política do filho único que durou 40 anos.