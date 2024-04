Cidadãos tem última semana para renegociar dívidas no Desenrola Brasil Mais de 12 milhões de brasileiros aderiram ao programa e saíram do vermelho

Quem ainda não procurou o Desenrola Brasil para limpar o nome precisa correr. Esta é a última semana do programa. Em oito meses de Desenrola, mais de 12 milhões de brasileiros saíram do endividamento. O total negociado até agora foi de R$ 37,5 bilhões. Os descontos podem chegar a 96%" do valor da dívida. Com juros abaixo do mercado e opção de parcelamento. Para mais informações, basta acessar o site desenrola.gov.br