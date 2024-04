Começa hoje (1º) o julgamento que pode cassar o mandato do senador Sergio Moro

Alto contraste

Começa nesta segunda (1º) o julgamento que pode cassar o mandato do senador Sergio Moro, do União Brasil. O Tribunal Regional Eleitoral de Curitiba vai transmitir todo o julgamento ao vivo, a partir das 14h. Ele vai ser presencial, com três sessões e decisão esperada até a próxima segunda (8). As ações contra Moro foram apresentadas pelo PL e pela Federação Brasil da Esperança, composta por PCdoB, PV e PT. Ele responde por abuso de poder econômico, uso de caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação social durante a pré-campanha eleitoral de 2022. A defesa do senador nega as acusações.