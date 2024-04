Confrontos das semifinais do Paulistão 2024 são definidos Dos clubes grandes do estado, Santos e Palmeiras avançaram nas quartas, enquanto o São Paulo foi eliminado

As semifinais do Paulistão 2024 estão definidas. Dos clubes considerados grandes, apenas dois continuam na briga pelo título; o Corinthians não se classificou para o mata-mata, e o São Paulo foi eliminado nos pênaltis pelo Grêmio Novorizontino sob protestos da torcida contra Thiago Carpini, técnico tricolor. O Santos, com um a menos, sofreu para furar o bloqueio da Portuguesa e ficou no 0x0, mas venceu nos pênaltis com belíssima atuação do goleiro João Paulo. O Palmeiras, por sua vez, não teve dificuldade alguma contra a Ponte Preta; venceu por 5x1. Por fim, o Red Bull Bragantino derrotou a Inter de Limeira por 3x0 e preencheu a última vaga das semis. Os confrontos já estão decididos: Palmeiras x Novorizontino e RB Bragantino x Santos.