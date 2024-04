Corinthians derrota o São Bernardo fora de casa e avança para a terceira fase da Copa do Brasil Yuri Alberto e Pedro Raul fizeram os gols da vitória do Timão

Na noite desta quinta (14), o Corinthians derrotou o São Bernardo por 2 a 0 e avançou na Copa do Brasil. Eliminados do Paulistão, os times fizeram um jogo tenso. O Corinthians precisou só de dois minutos para abrir o placar com Yuri Alberto, de pênalti. Aos 25, Pedro Raul fez mais um para o Timão. Ambos os times tiveram jogadores expulsos e terminaram a partida com um a menos em campo. O Corinthians soube administrar a vantagem no placar e garantiu a vaga na próxima fase.