Daniel Alves não paga fiança e segue preso na Espanha

Na Espanha, Daniel Alves não pagou a fiança estipulada pela justiça e vai passar pelo menos mais esta noite na cadeia. O prazo para o depósito para que o jogador saísse da prisão ainda nesta quinta-feira (21) se esgotou às duas da tarde no horário local. A defesa do jogador disse que ainda não reuniu o valor da fiança de um milhão de euros, o equivalente a cinco milhões e meio de reais. Hoje (21), o pai de Neymar disse que não vai contribuir com o pagamento. O patrimônio de Daniel Alves está bloqueado pela justiça por causa do processo envolvendo a ex-mulher dele. Condenado por estupro, o brasileiro também terá que entregar os passaportes, não pode deixar a Espanha, nem se aproximar da vítima, além de se apresentar semanalmente à justiça.