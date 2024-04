Declaração do Imposto de Renda pode ser feita a partir desta sexta (15) Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639 em 2023 precisa fazer a declaração

Já começou o prazo para acertar as contas com a Receita Federal. Mais de 43 milhões de contribuintes já podem realizar a declaração do Imposto de Renda a partir de hoje (15). Neste primeiro dia, a Receita recebe 164 mil declarações por hora. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639 em 2023 precisa fazer a declaração.