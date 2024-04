Defesa de Jair Bolsonaro pede devolução do passaporte para visita a Israel Passaporte do ex-presidente foi retido como parte da investigação do suposto golpe de estado em janeiro

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu novamente ao Supremo Tribunal Federal a devolução do passaporte dele. Bolsonaro quer viajar a Israel. A defesa do ex-presidente também anexou um convite, assinado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, para que Bolsonaro visite o país entre os dias 14 e 18 de maio. O passaporte do ex-presidente foi retido durante uma operação da Polícia Federal no dia oito de fevereiro que faz parte da investigação sobre a suposta tentativa de golpe de estado em 8 de janeiro.