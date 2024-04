Defesa de Robinho pede redução de pena por estupro

Alto contraste

A Defesa do ex-jogador Robinho apresentou um pedido ao Superior Tribunal de Justiça para que a pena de nove anos de prisão seja reduzida para seis anos, com a possibilidade de cumprimento em regime semiaberto. Segundo os advogados, a pena deveria seguir o código penal brasileiro e não os parâmetros da Itália, onde Robinho cometeu o crime de estupro e foi condenado. Os advogados afirmam ao STJ que a decisão italiana não se harmoniza com princípios constitucionais e legais da ordem pública brasileira. No Brasil, o código penal determina que a pena mínima de prisão por estupro seja de seis anos.