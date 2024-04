Depoimentos de comandantes das Forças Armadas ligam Jair Bolsonaro a plano de golpe de estado Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, confirmou reunião com ex-presidente, onde foi apresentada uma minuta do golpe

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo dos depoimentos de Jair Bolsonaro e de outros investigados sobre uma suposta tentativa de golpe de estado em 2022. Entre os relatos divulgados está o do ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes. Ele confirmou à Polícia Federal que aconteceu uma reunião com a participação dos então comandantes das Forças Armadas e o ex-presidente, onde foi apresentada uma minuta do golpe com o mesmo teor da encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.