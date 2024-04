Destroços de aeronave que desapareceu no interior de SP são encontrados em região de mata

Alto contraste

Foram suspensas as buscas pelo piloto do avião que caiu no interior de São Paulo. Os destroços da aeronave foram encontrados em uma região de mata. As buscas serão retomadas na manhã deste sábado (30). Os destroços do avião foram localizados na região da Serra do Japi, em Jundiaí, no fim da tarde desta sexta-feira. A aeronave de pequeno porte estava desaparecida desde as 8h40 da noite da última quinta-feira.