Durante visita ao Brasil, Macron critica acordo Mercosul-UE e pede renegociação do zero Macron é pressionado por agricultores da França por suposta competição desigual com produtos sul-americanos

Boletim JR 24H| 28/03/2024 - 01h15 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share