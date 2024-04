Alto contraste

As autoridades em Taiwan continuam as buscas por sobreviventes do terremoto que matou 12 pessoas nesta quarta-feira (3). Pelo menos 18 pessoas ainda estão desaparecidas, incluindo quatro estrangeiros. O terremoto danificou mais de 800 edifícios no país.