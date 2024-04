Esbarrão de comissária no assento do piloto teria provocado queda brusca em voo da Latam

Alto contraste

Um esbarrão de uma comissária no assento do piloto foi o que levou a perda brusca de altitude em um voo da Latam que saiu da Austrália rumo à Nova Zelândia. A informação é do jornal americano The Wall Street Journal. A tripulante teria encostado no botão que regula a posição do banco do piloto, que foi empurrado para frente. O movimento teria acionado os controles que colocaram o 'nariz' da aeronave para baixo.