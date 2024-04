EUA e Japão pedem veto de armas nucleares no espaço em reunião na ONU

Alto contraste

Em reunião na ONU nesta segunda (18), Japão e Estados Unidos pediram para que as nações não posicionem armas nucleares no espaço. Os EUA acreditam que a Rússia esteja desenvolvendo uma arma nuclear espacial, e se for detonada, poderia interferir em tudo – desde comunicações militares a serviços de transporte e celular. O ministro da Defesa da Rússia negou que o país esteja desenvolvendo esse tipo de arma. Numa assembleia no ano passado, a Rússia suspendeu a participação no Tratado de Redução de Armas Nucleares, firmado desde 2011 com os Estados Unidos.