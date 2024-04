EUA iniciam limpeza de destroços da ponte que desabou em Baltimore, Maryland

Alto contraste

Nos Estados Unidos, trabalhadores iniciaram o trabalho de retirada dos destroços da ponte que desabou em Baltimore. A desobstrução é o primeiro passo para retomada do funcionamento do porto. O governador de Maryland também prometeu retirar o cargueiro do local. Seis pessoas morreram no acidente de terça-feira (26), mas apenas dois corpos foram resgatados até agora.