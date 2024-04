Flagrante: cavalo assusta motoristas que passavam pela rodovia Presidente Dutra

Alto contraste

Um cavalo foi flagrado pela equipe da RECORD do Rio de Janeiro andando pela rodovia Presidente Dutra, na pista sentido São Paulo. Ele foi visto na altura do município de Queimados, na região metropolitana do RJ, no meio da via. Os motoristas perceberam a presença do animal e reduziram a velocidade para evitar um acidente. Ainda não se sabe de onde o cavalo saiu e para onde ele foi.