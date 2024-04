Força Nacional permanece no Rio de Janeiro e na Amazônia Legal As tropas foram solicitadas para reforçar o combate ao crime organizado

Começou a valer hoje (1º) o novo período de permanência da Força Nacional de Segurança no Rio de Janeiro. As tropas que deixariam o estado ontem vão ficar até o dia 30 de abril. O governo do Rio de Janeiro havia feito o pedido na última quinta-feira (28). As tropas foram solicitadas para reforçar o combate ao crime organizado e atuam, principalmente, no patrulhamento das rodovias federais.