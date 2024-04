Freire Gomes confirma que minuta golpista apreendida com Torres é a apresentada em reunião com Bolsonaro General também afirmou que ele e o então comandante da aeronáutica foram contra as medidas da minuta

O general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, afirmou à Polícia Federal que a minuta golpista apreendida com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, é a mesma apresentada em reunião de Jair Bolsonaro com comandantes das Forças Armadas. O documento determinava a instauração de um estado de defesa e de uma comissão de regularidade eleitoral. O general afirmou que ele e o então comandante da aeronáutica se posicionaram contra as medidas da minuta, que visavam impedir a posse de Lula na presidência. Freire Gomes disse ainda que Torres prestava suporte jurídico para o que determinava o documento, mas garantiu que o Exército sempre deixou claro que não aceitaria qualquer ato de ruptura institucional.