Governo federal gasta R$ 1,7 milhão em busca a fugitivos de presídio em Mossoró (RN)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O governo federal já gastou R$ 1,7 milhão na busca aos fugitivos do presídio federal de Mossoró (RN). A força-tarefa realizada pelo governo federal teve início em 14 de fevereiro. O valor serviu para pagar despesas como diárias, passagens e plano de saúde dos agentes, além de custos com viaturas. Cerca de 600 pessoas foram deslocadas para Mossoró na operação de busca aos dois fugitivos: Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça. A Força Nacional deixará de atuar no caso nesta sexta-feira. A Polícia Federal chegou a oferecer uma recompensa de R$ 30 mil por informações que levassem aos criminosos.