Inflação nos Estados Unidos registra leve alta em fevereiro

A inflação nos Estados Unidos registrou leve alta em fevereiro em comparação com janeiro. A alta de 0,3% foi puxada pelos combustíveis e pelos alimentos. No acumulado de 12 meses até fevereiro, a inflação medida pelo índice avançou 2,5%. Apesar do aumento, a inflação veio abaixo do que era esperado por especialistas. O Banco Central Americano disse que os números estão em linha com o que era imaginado.