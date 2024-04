Lula reúne ministros e cobra resultados

Alto contraste

Em meio à queda nos índices de popularidade e da alta dos alimentos da cesta básica, o presidente Lula se reuniu com seus ministros para cobrar que a equipe da esplanada faça muito mais do que tem feito. Esta foi a primeira reunião do ano com a maioria dos 38 ministros. O presidente Lula afirmou que as medidas tomadas pelo governo até agora são "apenas o início", e que a equipe ainda tem que fazer "muito mais" para avançar em todas as áreas. Em relação as pesquisas o presidente disse que "se as pessoas não falam bem do governo ou das coisas feitas é porque é preciso divulgar mais”.