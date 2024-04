Médico brasileiro comanda transplante inovador nos EUA

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um médico brasileiro participou do primeiro transplante de rim de porco para um paciente vivo. A cirurgia bem-sucedida, liderada pelo doutor Leonardo Riella, foi anunciada hoje (21), em Boston, nos Estados Unidos. O paciente é um homem de 62 anos com doença renal crônica terminal. Ele se recupera bem e pode ter alta em breve. O procedimento, realizado no último sábado (16) com um rim geneticamente modificado, é considerado um marco na medicina na busca por novas fontes de órgãos para transplantes.