Menina desaparece após ser levada por enxurrada no interior de Goiás O local das buscas é de difícil acesso, em área de mata fechada

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os bombeiros encontraram a mochila usada pela criança levada por uma enxurrada no interior de Goiás. Samila Vitória, de 6 anos, foi arrastada na última quinta-feira (4) pela força das águas em Aparecida de Goiânia. Testemunhas afirmam que ela caiu em um córrego e equipes dos bombeiros localizaram a mochila da criança a cerca de cinco quilômetros de onde ela caiu. Um vizinho que pulou para tentar resgatar a menina do córrego chegou a ficar desaparecido por quase uma hora, mas foi encontrado com vida.