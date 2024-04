Ministério Público pede o bloqueio de 27 milhões de reais das contas do Partido Liberal

Alto contraste

O Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União o bloqueio de 27 milhões de reais das contas do Partido Liberal. De acordo com o órgão, a estrutura do PL foi usada para planejar os atos de oito de janeiro. A representação foi enviada ao presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas. O bloqueio foi pedido por suspeita de uso de recursos públicos para financiar os atos antidemocráticos. O MP ainda pede a apuração de recursos para a suposta tentativa de golpe de estado, investigada pela Polícia Federal. Na avaliação do MP, o valor a ser bloqueado cobriria os prejuízos causados pelos vândalos.