Quem está com o nome sujo e quer zerar as dívidas pode participar do mutirão nacional de que começa nesta sexta-feira (15) em todo o Brasil. Dívidas de cartão de crédito, cheque especial ou empréstimos podem ser renegociadas nos canais da instituição financeira ou pelo portal consumidor.gov.br.