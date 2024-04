Número de passageiros nos ônibus de SP sobe 31% aos domingos com tarifa zero Programa completa três meses na capital paulista

O programa "Domingão Tarifa Zero” completa três meses na capital paulista com aumento no número de passageiros nos ônibus. O número de passageiros aumentou 31% em relação ao mesmo período do ano anterior.