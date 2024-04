Polícia Civil de MG investiga briga de trânsito na Grande Belo Horizonte

Alto contraste

A polícia de Minas Gerais investiga uma briga de trânsito na Grande Belo Horizonte. O motorista de um carro atirou um tijolo contra o motorista de um micro-ônibus. A briga aconteceu em Betim, e foi gravada por uma passageira do transporte coletivo. O motorista do ônibus disse ainda que foi ofendido e que sofreu ferimentos nas mãos e no braço. As imagens foram repassadas para a Polícia Militar, que encaminhou à Polícia Civil para investigar o caso.