Preço da cesta básica sobe em 10 das 17 capitais pesquisadas pelo Dieese

O custo da cesta básica subiu, em 10 das 17 capitais brasileiras analisadas pelo Dieese em março. As maiores altas foram em Recife com aumento de (6,81%) Fortaleza (5,66%) e Natal (4,49%). Já as reduções mais expressivas foram observadas no Rio de Janeiro (-2,47%) e em porto alegre (-2,43%). A cesta mais cara do país foi encontrada em São Paulo, com um preço médio de R$ 813,26.