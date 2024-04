Alto contraste

Quatro pessoas morreram no Rio de Janeiro por causa do temporal que atinge o estado. Três delas morreram em Petrópolis, na região serrana, que decretou situação de emergência. Além dos três mortos, duas pessoas ainda estão desaparecidas. O desabamento foi no fim da tarde desta sexta-feira (22).