Queda de energia suspende operações no aeroporto de Congonhas, em São Paulo Pousos e decolagens ficaram suspensos por mais de uma hora e meia

Uma queda de energia suspendeu temporariamente as operações no aeroporto de Congonhas, na tarde desta sexta (15). Pousos e decolagens ficaram suspensos por mais de uma hora e meia. Segundo a concessionária que administra o aeroporto, houve uma falha no abastecimento externo de energia, que afetou a torre de controle.