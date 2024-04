Russos começam a votar em eleição que deve dar quinto mandato a Putin

Alto contraste

As eleições presidenciais da Rússia começaram nesta sexta-feira (15) e vão até domingo. A expectativa é de que Vladimir Putin vença novamente e garanta o quinto mandado como presidente. Todos os rivais políticos foram barrados na tentativa de se candidatar ou estão mortos. Os três concorrentes do atual chefe do Kremlin que não são fortes e não representam a oposição. Os eleitores começaram a ir às urnas para escolher o próximo representante, mas ninguém dúvida que será o Putin será o vencedor por mais 6 anos. Como o país é o maior do mundo em extensão territorial, a Rússia adotou a votação de três dias para dar conta de todas as regiões. São cerca de 114 milhões de eleitores. Putin, que comanda o cenário político da Rússia desde 2000 como presidente e foi também primeiro-ministro, deve garantir a reeleição e ficar no cargo até 2030.