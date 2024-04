São Paulo antecipa campanha, e vacinação contra a gripe começa na segunda (25) A estimativa do governo é imunizar pouco mais de 18 milhões de pessoas do público-alvo

Crianças de até 6 anos, gestantes e idosos vão poder ser vacinados contra a gripe a partir da próxima segunda-feira (25) no estado de São Paulo. A estimativa do governo é imunizar pouco mais de 18 milhões de pessoas do público-alvo, que ainda inclui professores do ensino básico e superior, profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas.