STJ determina que Robinho cumprirá pena por estupro coletivo no Brasil Ex-jogador foi condenado na Itália pelo incidente em 2013, mas veio para o Brasil antes do julgamento ser finalizado

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Superior Tribunal de Justiça determinou a prisão imediata do ex-jogador Robinho, que vai cumprir aqui no Brasil a pena imposta pela Justiça da Itália pelo crime de estupro coletivo. A maioria dos ministros decidiu que o ex-jogador deve começar a cumprir a pena em regime fechado. No entendimento do tribunal, não existe empecilho para a homologação da decisão da Justiça italiana. Robinho foi condenado a nove anos de prisão pelo estupro coletivo de uma mulher em uma boate em Milão em 2013. Quando o julgamento foi finalizado na Itália, o jogador já tinha voltado ao Brasil. A defesa de Robinho disse que vai recorrer da decisão e entrar com pedidos de habeas corpus.