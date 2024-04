Testemunha declara que condutor de carro de luxo bebeu antes do acidente que matou motorista em SP Segundo a jovem, ela e o namorado jantaram com Fernando Sastre Filho

Uma testemunha declarou em depoimento à polícia que o condutor de carro de luxo bebeu antes do acidente que matou um motorista de aplicativo em São Paulo. A declaração foi dada pela namorada de Marcus Vinicius Rocha, passageiro que estava no porsche quando o acidente aconteceu. Segundo a jovem, ela e o namorado jantaram com Fernando Sastre Filho e a namorada dele em um restaurante na região do acidente.