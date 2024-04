Testemunha diz ter visto garrafas dentro de carro de luxo envolvido em acidente que deixou um morto em São Paulo

Alto contraste

Há atualizações do acidente com o carro de luxo que terminou com a morte de um motorista de aplicativo em São Paulo. Uma testemunha disse para a RECORD que viu garrafas de cor verde dentro do carro logo após a batida. Marcus Vinícius Rocha, de 22 anos, que viajava de carona, continua internado. Ele teve quatro costelas quebradas e precisou retirar o baço. O Ministério Público emitiu um parecer afirmando que a mãe de Fernando Sastre Filho, o motorista do carro, tentou atrapalhar as investigações do acidente quando retirou o filho do local sob a alegação de que o levaria para um hospital, o que não aconteceu. Com isso, os policiais militares que atenderam à ocorrência não puderam aplicar o teste do bafômetro.