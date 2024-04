Três milhões de veículos devem deixar São Paulo neste feriado prolongado

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Três milhões de veículos devem deixar São Paulo no feriado prolongado de Páscoa. O rodízio de veículos estará suspenso na sexta-feira (29) por causa do feriado. E os terminais rodoviários da capital paulista preparam operação especial para dar conta do aumento da demanda. Serão colocados 800 ônibus extras e os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, Florianópolis e cidades do litoral do estado.