Três suspeitos de participação no ataque ao ônibus do Fortaleza são presos

Três suspeitos de participação no ataque ao ônibus que transportava jogadores do Fortaleza, no mês passado, foram presos hoje (15), em Recife (PE). A polícia saiu às ruas para cumprir sete mandados de prisão e outros sete de busca e apreensão na operação batizada de Hooligans. Em fevereiro, torcedores do Sport atacaram a delegação do Fortaleza e deixaram jogadores feridos.