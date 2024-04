Vacinação contra a dengue na cidade de São Paulo começa nesta quinta (4)

Alto contraste

A cidade de São Paulo começou hoje (4) a vacinar contra a dengue. Os primeiros bairros a receber as doses do imunizante contra a dengue foram Itaquera, na zona leste, e Vila Jaguara, na zona oeste. As regiões foram escolhidas porque concentram o maior número de casos da doença. A Secretaria Estadual de Saúde informou que enviou oito mil doses para a capital.