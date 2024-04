Vacinação contra a gripe começa hoje (25) em todo o país

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Começou hoje (25) em todo o Brasil a campanha de vacinação contra a gripe. A imunização costuma acontecer em abril e maio, mas foi antecipada por causa do aumento da circulação de vírus respiratórios no país. A campanha é focada nos grupos prioritários, que incluem crianças entre 6 meses e 6 anos de idade, gestantes, mulheres que acabaram de ter bebês e pessoas com 60 anos ou mais. O objetivo é vacinar pelo menos 90 por cento do público-alvo, ou seja, cerca de 75 milhões de pessoas. O imunizante protege contra três subtipos do vírus da gripe que mais circularam.