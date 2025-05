Vítimas de fraude do INSS já podem pedir devolução do dinheiro Regularização de títulos eleitorais deve ser feita até segunda-feira Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 12h25 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quarta (14)

A partir desta quarta-feira (14), aposentados e pensionistas do INSS que identificaram descontos indevidos em seus benefícios podem solicitar a devolução dos valores. O pedido pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Associações e sindicatos têm um prazo de 15 dias úteis para comprovar a autorização dos descontos; caso contrário, devem devolver os valores no mesmo período. Nesta terça-feira, o INSS notificou cerca de 9,4 milhões de beneficiários sobre descontos recentes. Não há atendimento presencial disponível para esse procedimento.

Além disso, a Justiça Eleitoral alerta que mais de cinco milhões de eleitores podem ter seus títulos cancelados. A regularização pode ser feita presencialmente nos cartórios eleitorais, pelo site ou aplicativo e-título.

Eleitores que não votaram nas últimas três eleições têm até a próxima segunda-feira para regularizar sua situação, sob pena de ficarem impedidos de votar, tomar posse em cargos públicos ou obter passaporte e CPF.

‌



Durante a Semana Nacional do Registro Civil, realizada em todos os estados e no Distrito Federal, postos na Praça da Sé em São Paulo oferecem serviços de regularização de documentos e inclusão em programas sociais até sexta-feira, com atendimento das 9h às 15h.

Assista em vídeo - Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quarta (14)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!