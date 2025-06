Análise: Polo mantém liderança entre os hatches e Dolphin Mini ultrapassa C3 e Honda City Modelo da Volkswagen teve mais de 12,9 mil unidades vendidas no mês passado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/06/2025 - 15h00 (Atualizado em 07/06/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Volkswagen/Divulgação

O Volkswagen Polo foi o hatch mais vendido do Brasil em maio de 2025, com 12.911 unidades emplacadas, segundo dados da Fenabrave. O modelo liderou o ranking com ampla vantagem sobre o segundo colocado, o Fiat Argo, que registrou 9.063 unidades no período. Em terceiro lugar, o Hyundai HB20 somou 8.674 emplacamentos.

Marcos Camargo Jr. 14.09.2024 Marcos Camargo Jr. 14.09.2024

O Fiat Mobi apareceu na quarta posição com 6.459 unidades licenciadas, seguido de perto pelo Chevrolet Onix, com 6.157 unidades. O Renault Kwid fechou o mês com 5.344 unidades e ficou em sexto.

Fiat/Divulgação

Já o BYD Dolphin Mini segue crescendo nas vendas. Desta vez, o compacto elétrico ocupou a sétima colocação com 2.577 unidades vendidas, superando modelos mais tradicionais como o Honda City (1.195 unidades, em nono lugar) e o Citroën C3 (870 unidades, na décima posição). Já o BYD Dolphin, modelo irmão do Mini, ficou em oitavo, com 1.864 unidades comercializadas.

‌



Top 10 – Hatches mais vendidos em maio de 2025

1 - Volkswagen Polo – 12.911 unidades

2 - Fiat Argo – 9.063

‌



3 - Hyundai HB20 – 8.674

4 - Fiat Mobi – 6.459

‌



5 - Chevrolet Onix – 6.157

6 - Renault Kwid – 5.344

7 - BYD Dolphin Mini – 2.577

8 - BYD Dolphin – 1.864

9 - Honda City – 1.195

10 - Citroën C3 – 870

POLO TRACK 2025: o carro + barato da Volkswagen custa CARO! VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.